Polizeipräsidium Osthessen / Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Fulda - Fulda - Am Mittwoch (14.3.), gegen 19.30 Uhr, entschlossen sich Beamte der Operativen Einheit des Polizeipräsidiums Osthessen sowie des Betäubungsmittelkommissariats der Kripo Fulda zur Kontrolle eines Pkw in der Frankfurter Straße. Bei dessen Insassen bestand der Verdacht, dass sie mit Rauschgift handeln.

Der Fahrer des Fahrzeugs missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts weiter. Der VW Golf bog dann in die Kohlhäuser Straße ab und stoppte schließlich zwangsläufig am Ende einer kleinen Sackgasse, in die er zuvor gefahren war. Während der Fahrer trotz erheblichen Widerstands noch am Fahrzeug festgenommen werden konnte, sprang der Beifahrer aus dem Auto und flüchtete zu Fuß in einen Fahrradweg. Auf seinem Fluchtweg fanden die Beamten ein Päckchen bei dem sich später herausstellte, dass es 500 Gramm Haschisch - im Straßenhandel für etwa 5.000 Euro - enthielt. Der Flüchtende konnte jedoch im Rahmen seiner Verfolgung von den Polzisten gestellt werden.

Die beiden Männer im Alter von 22 und 29 Jahren, wohnen in Fulda und Petersberg. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Erstmaßnahmen auf der Dienststelle wurden sie entlassen, das Rauschgift allerdings sichergestellt.

