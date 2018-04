Polizeipräsidium Osthessen / Wohnungsbrand in Friedewald - ...

Wohnungsbrand in Friedewald - Mieterin leblos aufgefunden

Friedewald - Friedewald - Gegen 13:30 Uhr, wurde der hiesigen Leitstelle durch einen aufmerksam gewordenen Nachbarn, ein Wohnungsbrand in einer Dachgeschosswohnung eines Zweifamilienhaus in der Motzfelder Straße in Friede- wald gemeldet. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde eine leblose, weibliche Person in der Wohnung aufgefunden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ob es sich bei der Toten um die alleinige Mieterin der Dachgeschosswohnung handelt, steht zur Zeit nicht fest. Die örtliche Kriminalpolizei wurde mit den weiteren Ermittlungen beauftragt. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt nachberichtet.

