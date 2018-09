Polizeipräsidium Osthessen / Zwei 58-jährige bei ...

Zwei 58-jährige bei Einbruchsversuch in Ladengeschäft von Polizei festgenommen

Bad Hersfeld - ROTENBURG (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Funkstreife am Sonntagabend (23.09.), gegen 22:45 Uhr, zwei Einbrecher (58) aus Bad Hersfeld auf frischer Tat festnehmen. Die Beiden sollen versucht haben in ein Ladengeschäft in der Breitenstraße einzubrechen. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Noch am Tatort konnten die beiden Tatverdächtigen festgenommen werden. Da nach der Strafprozessordnung kein Haftgrund bestand, wurden sie nach den polizeilichen Vernehmungen und erkennungsdienlichen Behandlung wieder nach Hause entlassen.

