Polizeipräsidium Osthessen / Zwei Rollerdiebstähle in Horas - ...

Fulda - Zwei Rollerdiebstähle in Horas

FULDA. In der Nacht zu Dienstag (9.10.) kam es im Fuldaer Stadtteil Horas zu zwei Rollerdiebstählen.

In der Creditonstraße entwendeten Unbekannte einen schwarzen Piaggio-Roller im Wert von rund 2.400 Euro. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen AHU 697 war zuvor neben einer Garage abgestellt worden.

Darüber hinaus stahlen unbekannte Täter einen blauen Roller des Herstellers "Jinan Qingqi" vom Parkplatz eines Wohnhauses in der Schleichertstraße. Der Motorroller hat einen Wert von rund 500 Euro. Das Fahrzeug wurde am Dienstag in unmittelbarer Nähe von einer Zeugin aufgefunden.

Ob zwischen den Diebstählen ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugenaufruf: Unbekannte werfen Steine auf B27

FULDA. Unbekannte warfen am Dienstag (9.10.), gegen 17:05 Uhr, Steine auf einen roten Hyundai Tucson. Der Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw auf der B27 in Richtung Eichenzell unterwegs, als die unbekannten Täter mehrere Steine von der Brücke der Leipziger Straße auf das fahrende Fahrzeug warfen. Dabei wurde die Frontscheibe des Pkw von einem Stein getroffen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 700 Euro. Während der Durchfahrt nahm der Geschädigte zwei Personen auf der Brücke wahr.

Dieseldiebstahl

FULDA. Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 5.10. bis 9.10. rund 400 Liter Diesel aus einem abgestellten Abfalllaster der Marke "DAF". Im Tatzeitraum war das Fahrzeug auf einem Betriebsgelände im Fuldaer Stadtteil Malkes in der Werner-von-Siemens-Straße abgestellt worden.

Einbruch gescheitert

NEUHOF. In der Waldstraße ist es in der Zeit vom 2.10. bis 9.10. zu einem Einbruchsversuch gekommen. Dabei probierten die unbekannten Täter gewaltsam über die Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus einzudringen, jedoch ohne Erfolg. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

