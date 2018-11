Polizeipräsidium Recklinghausen / 45657 Recklinghausen, drei ...

45657 Recklinghausen, drei Verletzte bei Brand einer Dachgeschosswohnung

Recklinghausen - Am Freitag, den 16.11.2018 kam es gegen 03:05 Uhr in einer Dachgeschosswohnung auf der Straße Im Pläsken aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand. Die Feuerwehr rettete drei Bewohner des Hauses über eine Drehleiter. Der 26 jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung mußte wegen einer Rauchgasintoxikation schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 47 jährige und eine 18 jährige Bewohnerin einer Nachbarwohnung wurden bei dem Brand durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Die Straße Im Pläsken musste während der Löscharbeiten vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

