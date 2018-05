Polizeipräsidium Recklinghausen / 45657 Recklinghausen, Mann bei ...

45657 Recklinghausen, Mann bei Schlägerei mit Messer verletzt

Recklinghausen - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Recklinghausen

Am heutigen Tage, gegen 03.00 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Recklinghäuser Innenstadt zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 19-jährigen Recklinghäuser und einem 33-jährigen Recklinghäuser. Der Streit verlagerte sich im weiteren Verlauf vor die Gaststätte. Dort kam es zu einer Schlägerei zwischen den Beiden. Ein 48-jähriger Hertener und ein 42-jähriger Recklinghäuser kamen hinzu und es kam zu einer Rangelei. Im weiteren Verlauf zog der 19-Jährige ein Messer und stach damit dem 33-Jährigen in den Rücken und fügte ihm eine weitere Schnittverletzung zu. Der 33-Jährige wurde im Prosper-Hospital notversorgt. Es bestand keine Lebensgefahr. Der Geschädigte hat sich mittlerweile gegen den ärztlichen Rat selbst entlassen. Der 19-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Durch die Staatsanwaltschaft ist für den morgigen Tag die Vorführung beim Haftrichter geplant.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Leitstelle Peter Schmalöer Telefon: 02361/55-2979 Fax: 02361/55-2990 E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de