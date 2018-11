Polizeipräsidium Recklinghausen / 45699 Herten, Polizei stellt ...

45699 Herten, Polizei stellt im Rahmen der Ermittlungen zu einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen zwei hochwertige Sportwagen sicher

Recklinghausen - Am Donnerstag, den 08.11.2018 meldeten mehrere Zeugen gegen 20:15 Uhr auf der Schützenstraße in Herten einen weißen BMW und einen gelben Porsche, die zwischen der Nimrodstraße und der Ewaldstraße immer wieder mit einer sehr hohen Geschwindigkeit hintereinander herfuhren. Eine 28 jährige Fußgängerin aus Herten musste die Fahrbahn hastig überqueren, um nicht von einem der beiden Fahrzeug erfasst zu werden. Die beiden 27 und 24 jährigen Fahrzeugführer aus Dortmund und Radevormwald konnten im Rahmen der ersten Ermittlungen in einer nahegelegenen Shisha Bar angetroffen werden. Vor der Bar waren auch die beiden Sportwagen abgestellt. Die eingesetzten Beamten beschlagnahmten noch an Ort und Stelle beide Fahrzeuge und die Führerscheine der beiden Männer. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

