Polizeipräsidium Recklinghausen / ...

Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen - Recklinghausen

Unbekannte Täter schlugen am Dienstagnachmittag die Glasscheibe einer Terrassentür ein und drangen dann in ein Einfamilienhaus auf der Pappelallee ein. Die Täter suchten in den Räumen und Behältnissen nach Wertsachen und flüchteten mit erbeutetem Bargeld.

Dienstag, gegen 22.15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Plexiglasscheibe eines Tores einer Werkstatthalle auf dem Westring ein und gelangten durch die entstandene Öffnung in die Werkstatt. Hier stahlen die Täter zwei Diagnosesysteme. Als Alarm auslöste flüchteten die Täter mit der Beute.

Auf der Ortlohstraße brachen unbekannte Täter auf einem weitläufigem Gartenareal hinter einem Wohnhaus mehrere Gartenlauben auf. Die Taten passierten in der Nacht zu Mittwoch. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Bohrmaschinen und Stichsägen mit.

Castrop-Rauxel

Auf der Bodelschwingher Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch an einem Radlader den Tankdeckel auf und zapften etwa 400 Liter Dieselkraftstoff ab.

Datteln

Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in einem Baustellenbereich auf der Böckenheckstraße einen Bagger auf und zapften aus dem Tank 270 Liter Dieselkraftstoff ab.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

