Gladbeck/Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen - Gladbeck

Sonntag, gegen 15.10 Uhr, sah ein Zeuge, wie der Fahrer eines Citroen auf der Voßstraße rückwärts ausparkte und dabei gegen einen geparkten roten Fiat Punto fuhr. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Recklinghausen

In der Zeit von Samstag, 22.30 Uhr bis Sonntag, 12.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges auf der Von-Bruchhausen-Straße einen geparkten weißen VW Scirocco an und flüchtete. Am VW entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Bottrop

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr in der Zeit von Freitag, 1^4 Uhr bis Montag, 9.30 Uhr, auf einem Firmengelände an der Straße Am Rhein-Herne-Kanal eine Garage an und flüchtete. An der Garage entstand 1.500 Euro Sachschaden. Möglicherweise ist der Schaden beim Rangieren eines Lastwagens entstanden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Gladbeck und Bottrop) und Herten (für die Stadt Recklinghausen) unter Tel. 0800/2361 111.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Michael Franz Telefon: 02361/55-1031 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de