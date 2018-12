Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: 32-Jähriger von drei ...

Bottrop: 32-Jähriger von drei Männer verprügelt

Recklinghausen - Auf dem Weg zum Müll hinter einem Wohnhaus auf der Gladbecker Straße wurde am Donnerstag, gegen 23.50 Uhr, ein 32-jähriger Bottroper verprügelt. Einer der Täter sprach das spätere Opfer mit Namen an und schlug dann auf ihn ein. Dabei stürzte der Bottroper über einen Blumenkübel. Als er schon am Boden lag, sollen alle drei Männer auf ihn eingetreten haben. Wieso einer der Täter offensichtlich seinen Namen kannte, kann sich der 32-Jährige nicht erklären. Nach der Attacke flüchteten die Täter über das Gelände einer angrenzenden Tankstelle in Richtung Eichenstraße. Beschreibung der Täter: Die Person, die das Opfer mit Namen angesprochen hatte wurde wie folgt beschrieben: stabile Figur, etwa 1,68m groß, dunkle kurze Haare, schwarze Jacke, dunkler Kapuzenpullover, Jeanshose, schwarze Schuhe. Die anderen zwei Männer waren etwa 1,80m groß, hatten eine normale Statur und waren dunkel bekleidet. Einer der Männer hatte einen roten Streifen auf der Vorderseite seiner Jacke. Hinweise nimmt das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

