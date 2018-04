Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Autodieb sorgt für ...

Bottrop: Autodieb sorgt für filmreife Szenen am Movie Park

Recklinghausen - Auf der Warner-Allee ist am späten Mittwochabend, gegen 23.45 Uhr, ein Autofahrer verunglückt. Der 33-jährige Mann - ohne festen Wohnsitz in Deutschland - war zuerst gegen einen Stahlträger und anschließend gegen einen Baum geprallt. Zwei Sicherheits-Mitarbeiter, die auf ihrer "Abendrunde" am Freizeitpark unterwegs waren, wollten dem Autofahrer helfen und hielten an. Um die Unfallstelle auszuleuchten, ließen sie den Motor laufen. Der verunglückte Autofahrer nutzte die Gelegenheit und fuhr mit dem Wagen der Helfer davon, dabei durchbrach er eine Parkplatzschranke. Auf dem Gelände eines benachbarten Freizeitparks versuchte der 33-Jährige dann, ein anderes Auto zu stehlen, was allerdings misslang. Er lief daraufhin in eine Scheune und versteckte sich. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann dort festnehmen. Er musste mit zur Wache, wo ihm unter anderem eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

