Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Autos aufgebrochen ...

Bottrop: Autos aufgebrochen und Mercedes gestohlen

Recklinghausen - In der Nacht zu Donnerstag sind an einem Autohaus "Am Rhein-Herne-Kanal" sieben Autos unterschiedlicher Marken aufgebrochen worden. Unbekannte schlugen die Scheiben ein und bauten Autoradios und Navigationssysteme aus.

Von der Zeppelinstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen weißen Mercedes mit Bottroper Kennzeichen gestohlen. Der Wagen hat einen Wert von 50000 Euro.

Zeugen werden gebeten, unter 0800 2361 111 Hinweise zu geben.

