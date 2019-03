Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop/Dorsten: Einbrüche

Bottrop/Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen - Bottrop:

Auf der Liesenfeldstraße wurden mindestens drei Lauben eines Kleingartenvereins aufgebrochen. Aus einer Laube haben die unbekannten Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag eine Kettensäge und eine Bohrmaschine gestohlen. Ob noch mehr mitgenommen wurde, ist noch unklar.

Auf der Jahnstraße sind ein oder mehrere Täter am Donnerstagabend, zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Zuerst wurde versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln, was aber scheiterte. Danach brachen der oder die Täter ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnung. Gestohlen wurden Schmuck, ein Notebook und eine Spielekonsole.

Dorsten:

In der Nacht auf Freitag wurde in ein Optikergeschäft am Wulfener Markt eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten anschließend den Laden. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

