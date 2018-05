Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Fahrgast in Linienbus ...

Bottrop: Fahrgast in Linienbus verletzt - Zeugen gesucht

Recklinghausen - Eine 47-jährige Frau aus Bottrop ist am Montag, gegen 11.10 Uhr, in einem Linienbus auf der Gladbecker Straße verletzt worden. Nach eigenen Angaben war die Frau im SB91 in Richtung Gladbeck unterwegs. In Höhe der Berufsschule habe der Busfahrer plötzlich stark abgebremst, so dass die Bottroperin gegen eine Metallstange prallte. Die Frau verließ daraufhin den Bus und ging zum Arzt. Die Polizei sucht Zeugen, die mit in dem Bus waren und den Unfall/Bremsvorgang mitbekommen haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

