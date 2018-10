Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Fahrradfahrer stürzt ...

Bottrop: Fahrradfahrer stürzt bei Bremsmanöver

Recklinghausen - Mittwoch, gegen 15 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Linienbusfahrer aus Gelsenkirchen auf der Gladbecker Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Nordring blieb er dann an der Rotlicht zeigenden Ampel stehen. Als diese auf Grün wechselte, wollte er nach rechts in den Nordring abbiegen. Dabei sah wohl nicht einen 64-jährigen Fahrradfahrer aus Bottrop, der auf dem Fahrradweg der Gladbecker Straße unterwegs war und geradeaus weiter fahren wollte. Der 64-Jährige bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte. Bei dem Sturz wurde der 64-Jährige so verletzt, dass er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dabei es zu keinem Zusammenstoß gekommen war entstand auch kein Sachschaden.

