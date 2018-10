Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Fahrschüler verletzt ...

Bottrop: Fahrschüler verletzt bei Fahrstunde

Recklinghausen - Am 04.10. gegen 07:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Fahrschüler aus Oberhausen auf einem Roller den Westring in Bottrop. Hier übersah er beim Abbiegen die 44-Jährige aus Essen in ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrschüler wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2700 Euro.

