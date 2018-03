Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: In Wohnung beraubt - ...

Bottrop: In Wohnung beraubt - Täter können flüchten

Recklinghausen - Ein 66-jähriger Mann aus Bottrop wurde am Samstagabend in seiner Wohnung auf der Aegidistraße bedroht und beraubt. Der 66-Jährige schloss gegen 22.30 Uhr seine Wohnungstür auf und traf dort auf zwei unbekannte Männer. Die beiden Täter bedrohten ihn daraufhin mit einem Schraubenzieher und verlangten Bargeld. Außerdem wollten sie ihn mit einem Gürtel fesseln, was allerdings misslang, da sich der 66-Jährige wehrte. Die beiden Täter konnten schließlich mit der Geldbörse des Bottropers flüchten. Auch seine gesamte Wohnung war durchsucht worden. Täterbeschreibung: beide etwa 25 Jahre alt. Täter 1) schwarze Haare, schlank, schmales Gesicht und etwa 1,85m groß. Täter 2) etwa 1,70m groß. Eine nähere Personenbeschreibung konnte der Bottroper nicht abgeben. Die Polizei sucht Zeugen und hofft auf Hinweise unter Tel. 0800/2361 111.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de