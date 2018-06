Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Jugendlicher ...

Bottrop: Jugendlicher überfallen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen - Die Polizei sucht Zeugen, die auf der Horster Straße möglicherweise einen Überfall mitbekommen haben. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Bottrop wollte am Mittwochabend zu einem Supermarkt auf der Horster Straße gehen. Der Jugendliche gab an, gegen 20.50 Uhr in der Nähe des Supermarkt-Parkplatzes plötzlich von vier Personen angegriffen worden zu sein. Dabei sei ihm seine Umhängetasche samt Geldbörse geraubt worden. Die Täter konnten flüchten. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, dunkle Haare, dunklere Hautfarbe, alle ca. 1,75 bis 1,85m groß, einer hatte eine Tätowierung am Arm. Zwei Personen hatten eine stabilere Figur, einer war schlank und einer hatte eine normale Figur. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den gesuchten Personen machen können. Hinweise nimmt das zuständige Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de