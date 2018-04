Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Mann zeigt Raub und ...

Bottrop: Mann zeigt Raub und Körperverletzung an - Zeugen gesucht

Recklinghausen - Ein 31-jähriger Mann aus Bottrop kam am späten Dienstagabend zur Wache, um einen Raub und eine Körperverletzung anzuzeigen. Er gab an, bereits am vergangenen Freitagabend, gegen 20 Uhr, am Berliner Platz von mehreren Jugendlichen angegriffen worden zu sein. Dabei sei ihm auch das Handy geraubt worden. Bei den Tätern soll sich um sechs junge Männer im Alter von 17 bis 18 Jahren handeln. Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, hat es dann - nach Angaben des 31-Jährigen - wieder einen "Vorfall" am Berliner Platz gegeben. Diesmal sei er vor einem Lebensmittelmarkt von zwei Männer attackiert und getreten worden. Die mutmaßlichen Täter konnte er nicht näher beschreiben. Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitag- und/oder Dienstagabend im Bereich des Busbahnhofs verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

