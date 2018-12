Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Maskierter Mann ...

Bottrop: Maskierter Mann überfällt Wettbüro und flüchtet

Recklinghausen - Auf der Gladbecker Straße ist am Sonntagabend, gegen 20.15 Uhr, ein Wettbüro überfallen worden. Während die 22-jährige Angestellte aus Marl gerade die Abrechnung machte, kam ein unbekannter Täter herein und bedrohte die Frau mit einer Schusswaffe. Nachdem er die Frau in eine Toilette gesperrt hatte, nahm er Bargeld mit und verschwand mit der Beute in unbekannte Richtung. Nach etwa zwei Stunden konnte die Frau aus dem verschlossenen Raum befreit werden - Freunde hatten sich Sorgen gemacht, weil sie nach Feierabend nicht zurückkam. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,80m groß, sportliche Figur, dunkle Bekleidung, graue Maskierung, sprach mit verstellter, dunkler Stimme ohne erkennbaren Dialekt. Hinweise nimmt das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

