Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Maskierter Mann ...

Bottrop: Maskierter Mann überfällt Spielhalle

Recklinghausen - Auf der Hochstraße ist am späten Dienstagabend, gegen 23.50 Uhr, eine Spielhalle überfallen worden. Ein maskierter Täter kam über den Hintereingang herein, bedrohte die 55-jährige Spielhallenaufsicht aus Bottrop massiv mit einer Schusswaffe und verlangte Bargeld. Nachdem die Frau die Kasse geöffnet hatte und dem Täter Geld übergab, rannte er mit der Beute in Richtung Adolf-Kolping-Straße weg. Beschreibung des Räubers: männlich, maximal Anfang 30, etwa 1,65m bis 1,70m groß, normale Statur, sprach akzentfrei deutsch. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert, trug eine schwarze Weste oder Jacke mit grauem Fellkragen an der Kapuze, eine blaue Jeans und zweifarbige Turnschuhe. Nach dem Täter wird noch immer gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

