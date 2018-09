Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Rücknahme ...

Bottrop: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl

Recklinghausen - Wie gestern veröffentlicht, suchte die Polizei mit einem Foto nach einem Mann, der verdächtig ist, an einem Trickdiebstahl am 20. Juni 2018 beteiligt gewesen zu sein. Die auf dem Foto abgebildete Person ist mittlerweile ermittelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es wird um Löschung der Fahndung, insbesondere des Fotos, gebeten.

