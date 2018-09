Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Trickdiebe erbeuten ...

Bottrop: Trickdiebe erbeuten bei Seniorin Schmuck - Polizei sucht einen der Täter mit Foto

Recklinghausen - Am 20. Juni 2018 schellten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür einer Seniorin auf dem Brahmweg. Unter der Angabe Mitarbeiter einer Wasserwerkerfirma zu sein und die Wasseranschlüsse überprüfen zu müssen, verschafften sich die Männer Zutritt zur Wohnung. Nach etwa 15 Minuten verließen die Täter die Wohnung wieder. Später stellte die Seniorin fest, dass ihr Schmuck gestohlen worden war. Am gleichen Tag versuchten die Männer, an zwei weitern Wohnung an der Straße Am Tollstock in gleicher Weise in die Wohnung zu gelangen. Hier gelang es ihnen nicht Wertgegenstände zu stehlen. Bei einem dieser versuchten Trickdiebstähle konnte einer der Täter fotografiert werden. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der auf dem Foto abgebildeten Person machen? Hinweise erbittet das Fachkommissariat für Betrugsdelikte unter Tel. 0800/2361 111.

