Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Überfall auf ...

Bottrop: Überfall auf 71-Jährigen auf der Böckenhoffstraße

Recklinghausen - Ein 71-jähriger Bottroper gibt an, von zwei Männern am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, auf der Böckenhoffstraße beraubt worden zu sein. Der Bottroper war zu diesem Zeitpunkt auf der Rückseite de dortigen Parkhauses, als die zwei Männer auf ihn zukamen und ihn nach Zigaretten fragten. Die Täter sollen ihn dann festgehalten und durchsucht haben. Aus seiner Hosentasche nahmen sie dann zwei Geldscheine und gingen in Richtung Innenstadt. Den einen Täter beschreibt er als 70 bis 80 Jahre alt, 1,85 Meter groß und von kräftiger/dicker Statur. Er trug eine Kappe und eine Bluejeans. Der zweite Täter soll 45 bis 50 Jahre alt und auch 1,85 Meter groß gewesen sein. Dieser wäre aber dünn gewesen, hatte einen Schnauzbart, dunkle kurze Haare und hatte eine schwarze Jacke an. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

