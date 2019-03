Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Versuchtes Tötungsdelikt

Bottrop: Versuchtes Tötungsdelikt

Recklinghausen - In der Nacht zum 02.03.2019 gegen 00:40 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 62 jährigen Mann und seiner 55 jährigen Ehefrau in deren gemeinsamen Wohnung in Bottrop-Kirchhellen. Nach dem Streit stach die Ehefrau mindestens zweimal mit einem Messer in den Rücken ihres Mannes, um Ihn zu töten. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Ihm gelang es noch selbstständig zeitnah einen Notarzt zu alarmieren. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht und verblieb dort stationär. Die alkoholisierte Ehefrau konnte von den Einsatzkräften noch in der Wohnung vorläufig festgenommen werden. Sie wurde am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen eines versuchten Mordes. Noch in der Nacht wurde eine Mordkommission eingesetzt. Der Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Leitstelle Martin Kentschke Telefon: 02361/55-2979 Fax: 02361/55-2990 E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de