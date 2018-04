Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Videoaufnahmen zeigen ...

Bottrop: Videoaufnahmen zeigen Raubüberfall - Wer kennt die Täter?

Recklinghausen - Die Polizei bittet bei der Suche nach mutmaßlichen Räubern um Mithilfe. Die Männer sollen am 8. Dezember 2017 ein Juweliergeschäft auf der Osterfelder Straße in Bottrop ausgeräumt haben. Die Tatverdächtigen hatten einer 25-jährigen Mitarbeiterin des Juwelierladens - nach Ladenschluss - aufgelauert und sie mit einem Messer bedroht. Die Männer verlangten den Schlüssel des Ladens. Während zwei Täter - mit dem Schlüssel - in das Juweliergeschäft gingen und Schmuck klauten, blieb einer der Täter bei der Frau und bedrohte sie weiter. Anschließend flüchteten die Männer mit der Beute in unbekannte Richtung. Die beiden Männer im Juweliergeschäft wurden bei ihrer Tat von Überwachungskameras aufgezeichnet - nach ihnen wird jetzt per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Die Polizei fragt: Wer kennt einen oder sogar beide Männer im Video bzw. auf den Fotos oder weiß, wo sie sich aufhalten? Auch nach dem dritten Täter - im Auto - wird noch gesucht. Er soll etwa 30 Jahre alt sein, hatte einen dunkle Hautteint, dunkelbraune Augen, eine dickere Nase und dickere Lippen. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalitätskommissariat unter 0800/2361 111 entgegen.

An den Videos interessierte Medienvertreter können sich in der Pressestelle der Polizei Recklinghausen melden.

