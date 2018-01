Polizeipräsidium Recklinghausen / Bottrop: Wintergarten abgebrannt

Bottrop: Wintergarten abgebrannt

Recklinghausen - Ein Wintergarten in einer Kleingartenanlage an der Eichendorffstraße hat zwischen Montag, 14.30 h und Dienstag, 16.00 h gebrannt. Bei dem Wintergarten handelt es sich um den Anbau einer Gartenhütte. Der Sachschaden durch das Feuer wird auf 5000 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung ist nach ersten Erkenntnissen nicht ausgeschlossen. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Ramona Hörst Telefon: 02361/55-1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de