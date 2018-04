Polizeipräsidium Recklinghausen / Brand einer Gartenlaube in Marl

Brand einer Gartenlaube in Marl

Recklinghausen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte eine Gartenlaube an der Röntgenstraße in Marl. Anwohner hatten zuvor einen lauten Knall gehört und anschließend die Rettungskräfte informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch wurde die Laube vollkommen zerstört. Personen wurden nicht verletzt, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise auf die Brandursache liegen noch nicht vor. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

