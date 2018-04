Polizeipräsidium Recklinghausen / Castrop-Rauxel: ...

Castrop-Rauxel: Parkplatzrempler - beschädigtes Auto mit Strichmännchen gesucht

Recklinghausen - Die Polizei sucht nach einem "Parkplatzrempler" am Marktplatz Ickern den Fahrer eines dunklen VW. Eine 35-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel war am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, gegen ein anderes Auto gestoßen. Nach eigenen Angaben wartete sie kurz und hinterließ dann einen Zettel an dem beschädigten Auto. Weil sich auch daraufhin niemand meldete, schaltete sie die Polizei ein. Gesucht wird das beschädigte Auto und der Fahrer bzw. die Fahrerin. Es handelt sich (vermutlich) um einen dunklen Kleinwagen der Marke VW. Das Modell soll schon älter sein. Auffällig war ein Strichmännchen-Aufkleber auf der Kofferraumklappe. Der Fahrer des Autos wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de