Polizeipräsidium Recklinghausen / Castrop-Rauxel: Abbiegeunfall ...

Castrop-Rauxel: Abbiegeunfall mit 8.500 Euro Schaden

Recklinghausen - Auf der Kreuzung Tiergartenstraße/In der Kemnade sind heute Morgen, gegen 9 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel wollte von der Tiergartenstraße nach rechts "In die Kemnade" abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel von der Straße "In die Kemnade" nach rechts in die Tiergartenstraße. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

