Polizeipräsidium Recklinghausen / Castrop-Rauxel: Auffahrunfall ...

Castrop-Rauxel: Auffahrunfall auf der Oststraße - Verursacher flüchtet zu Fuß

Recklinghausen - Donnerstag, gegen 19 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Oststraße auf das vor ihm abbremsende Auto einer 40-jährigen Castrop-Rauxelerin auf. Nach einem kurzen Gespräch ging der 18-Jährige zu Fuß weg, ohne sich um die weitere Abwicklung des Unfalls und den entstandenen Schaden von 10.000 Euro zu kümmern. Sein Auto ließ er vor Ort zurück. Bei der Unfallaufnahme gab die 40-Jährige an, durch den Unfall leicht verletzt worden zu sein. Durch erste Ermittlungen konnte der 18-Jährige an seiner Arbeitsstelle angetroffen werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

