Polizeipräsidium Recklinghausen / Castrop-Rauxel: Autofahrer ...

Castrop-Rauxel: Autofahrer öffnet auf der Hebewerkstraße die Fahrertür und verursacht dadurch Sturz eines Fahrradfahrers

Recklinghausen - Mittwoch, gegen 20.10 Uhr, öffnete ein 48-jähriger Autofahrer aus Haltern am See seine Fahrertür, nachdem er sein Auto am Fahrbahnrand der Hebewerkstraße geparkt hatte, um auszusteigen. Dabei stieß er mit der Tür gegen einen gerade vorbei fahrenden 53-jährigen Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel. Dieser stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

