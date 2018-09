Polizeipräsidium Recklinghausen / Castrop-Rauxel: Autofahrer ...

Castrop-Rauxel: Autofahrer fährt auf der Straße Am Stadtgraben Fußgänger an

Recklinghausen - Heute, gegen 9.40 Uhr, bog ein 55-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel von der Glückaufstraße nach rechts in die Straße am Stadtgraben ab. Dabei erfasste er einen 54-jährigen Fußgänger aus Castrop-Rauxel, der mit seinem Hund die Straße Am Stadtgarten überquerte. Dabei wurde der 55-Jährige leicht verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

