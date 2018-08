Polizeipräsidium Recklinghausen / Castrop-Rauxel: Drei Täter ...

Castrop-Rauxel: Drei Täter berauben 49-Jährigen im Stadtgarten

Recklinghausen - Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, befand sich ein 49-jähriger Castrop-Rauxeler im Stadtgarten an der Straße Am Stadtgarten. Hier gingen ihn drei unbekannte Personen von hinten an und stießen ihn nach vorne zu Boden. Sie rissen ihm seinen PUMA-Rucksack vom Rücken und flüchteten. Der der 49-Jährige auf dem Bauch am Boden lag, kann er die drei Täter nur vage beschreiben. Zwei waren dunkel bis schwarz gekleidet, der Dritte trug eine helle Hose. Im Rucksack befand sich das Handy des Geschädigten und Sportbekleidung. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

