Polizeipräsidium Recklinghausen / Castrop-Rauxel: Einbrecher ...

Castrop-Rauxel: Einbrecher beklaut Pizzeria - Öffentlichkeitsfahndung

Recklinghausen - Die Polizei bittet bei der Suche nach einem mutmaßlichen Dieb um Mithilfe: Der gesuchte Mann wird verdächtigt, am 28. Juni gegen 16.25 Uhr, in eine Pizzeria auf der Bahnhofstraße in Castrop-Rauxel eingebrochen zu sein. Der Unbekannte nutzte offenbar eine gekippte Terrassentür, um ins Gebäude zu kommen. Dort nahm er aus zwei Geldbörsen - die normalerweise von den Pizzaboten genutzt werden - Bargeld. Anschließend flüchtete er mit der Beute. Der Mann konnte in der Pizzeria aufgezeichnet werden. Mit diesen Fotos wird jetzt nach dem Tatverdächtigen gesucht. Wer den Mann erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

