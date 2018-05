Polizeipräsidium Recklinghausen / Castrop-Rauxel: Mann nach ...

Castrop-Rauxel: Mann nach Diebestahl eines Stromverteilers festgenommen

Recklinghausen - Ein aufmerksamer Zeuge brachte am Donnerstag um 13.45 h die Polizei auf die Spur eines 61-jährigen Mannes aus Kirchhundem. Der Zeuge beobachtete, wie sich ein Mann an einer Baustelle an der Henrichenburger Straße zu schaffen machte und mit einem gelben Stromverteiler die Baustelle verließ. Der Zeuge verständigte die Polizei und gab eine Beschreibung des Mannes und des von ihm gefahrenen Autos durch. Mit den Hinweisen konnte die Polizei bei der Fahndung den 61-Jährigen in einem ausgeliehenen Auto antreffen. Weiter ermittelten sie den Standort seines eigenen Wagens und fanden darin einen Stromverteiler. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an.

