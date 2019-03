Polizeipräsidium Recklinghausen / Castrop-Rauxel: Motorradfahrer ...

Castrop-Rauxel: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen - Bei einem Verkehrsunfall auf der B235 ist am Freitag, gegen 17.30 Uhr, ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Motorradfahrer beim Losfahren an der Ampel Habinghorster Straße/Lange Straße zu stark beschleunigt und deshalb die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er stürzte, woraufhin sein Motorrad noch einige Meter über die Fahrbahn rutschte und dabei Betriebsstoffe verlor. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn anschließend abstreuen. Der 38-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die B235/Habinghorster Straße musste in Richtung Castrop-Rauxel zeitweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Annette Achenbach Telefon: 02361 55 1033 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de