Polizeipräsidium Recklinghausen / Datteln: 16 Fahrzeuge an ...

Datteln: 16 Fahrzeuge an Autohaus aufgebrochen

Recklinghausen - Bei einem Autohaus auf der Industriestraße sind in der Nacht auf Freitag insgesamt 16 Autos aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter zerstörten in allen Fällen die Fensterscheiben der Fahrertüren, um dann die Airbags aus den Lenkrädern auszubauen. Betroffen waren Fahrzeuge der Marke Mercedes - aus 14 Autos wurden die Airbags gestohlen, an zwei Autos wurden nur Fensterscheiben zerstört. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen an dem Mercedes-Autohaus etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

