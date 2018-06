Polizeipräsidium Recklinghausen / Datteln: Autofahrer stirbt ...

Datteln: Autofahrer stirbt nach Unfall auf Redder Straße - Nachtragsmeldung

Recklinghausen - Drei Wochen nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Redder Straße/Recklinghäuser Straße (siehe Pressemeldung vom 18.05.2018) ist der 71-jährige Autofahrer aus Lünen gestorben. Er starb am Mittwoch an den schweren Unfallfolgen. Der 71-Jährige war am 18. Mai auf der Kreuzung mit einem LKW zusammengestoßen.

