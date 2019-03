Polizeipräsidium Recklinghausen / Datteln: Betrunken in ...

Datteln: Betrunken in Gegenverkehr geraten und Unfall gebaut

Recklinghausen - Ein 57-jähriger Autofahrer aus Waltrop ist am Dienstag, gegen 19.15 Uhr, auf der Straße "Türkenort" in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Anstatt sofort anzuhalten, fuhr der 57-Jährige weiter. Der Fahrer des anderen Autos, ein 41-Jähriger aus Datteln, fuhr dem Mann hinterher und rief die Polizei. An einer Tankstelle am Südring hielt der Autofahrer dann an. Weil der 57-Jährige offensichtlich betrunken war, musste er mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand etwa 500 Euro Sachschaden.

