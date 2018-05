Polizeipräsidium Recklinghausen / Datteln: Brand in Mehrfamilienhaus

Datteln: Brand in Mehrfamilienhaus

Recklinghausen - Auf der Heinrich-Heine-Straße hat es heute, gegen 8 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer in der Dachgeschosswohnung in der dritten Etage ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de