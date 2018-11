Polizeipräsidium Recklinghausen / Datteln: Polizei sucht Zeugen ...

Datteln: Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf 35-Jährigen

Recklinghausen - Auf der Lohstraße ist am Donnerstag, gegen 16.15 Uhr, ein 35-jähriger Mann aus Datteln von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben des 35-Jährigen sei er von hinten attackiert worden - Während ihn einer der Männer in den "Schwitzkasten" nahm, hätte der andere auf ihn eingeschlagen. Danach liefen die Täter in Richtung Genthiner Straße davon. Der 35-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, er wurde vor Ort ambulant behandelt. Die beiden Täter beschrieb er wie folgt: 1) blonde, kurze Haare 2) schwarze, kurze Haare, dunkle Hautfarbe. Beide sprachen deutsch. Die Polizei sucht Zeugen, die den Angriff möglicherweise mitbekommen haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de