Polizeipräsidium Recklinghausen / Datteln: Tatverdächtiger nach ...

Datteln: Tatverdächtiger nach Kiosküberfall festgenommen

Recklinghausen - Auf der Zechenstraße ist am Donnerstag, gegen 21.55 Uhr, ein Kiosk überfallen worden. Ein Mann bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe und verlangte Bargeld. Kurz darauf kam eine Kundin der Kassiererin zu Hilfe und drängte den Räuber aus dem Kiosk. Der rannte daraufhin - ohne Beute - davon. Wenig später konnten Polizisten einen Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung passte, in der Nähe des Kiosk festnehmen. Der 20-Jährige aus Datteln wurde mit zur Wache genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de