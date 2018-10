Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: 20-Jähriger nach ...

Dorsten: 20-Jähriger nach Mofa-Diebstahl festgenommen

Recklinghausen - Polizisten konnten am frühen Samstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, einen mutmaßlichen Mofadieb schnappen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie zwei junge Männer am "Himmelsberg" ein Mofa gestohlen haben und damit wegfuhren. Dank einer guten Beschreibung konnte in der Nähe des Tatorts ein 20-jähriger Mann aus Dorsten festgenommen werden. Die Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen dauern noch an. Der 20-Jährige musste mit zur Wache, dort wurden ihm Blutproben entnommen. Der junge Mann war möglicherweise betrunken und stand unter Drogen.

