Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: Angetrunkener ...

Dorsten: Angetrunkener Autofahrer fährt auf der Straße Am Seinwerk gegen Baum, wendet und fährt weiter

Recklinghausen - Montag, gegen 21.10 Uhr, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Bochum auf der Borkener Straße in Richtung Innenstadt. Vor ihr fuhr ein Autofahrer, der ihr durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Teilweise fuhr der Fahrer Schlangenlinien. Der Fahrer bog dann in die Straße Am Steinwerk ab, wobei der Fahrer frontal gegen einen Baum fuhr. Dabei entstand 7.500 Euro Sachschaden. Der Fahrer wendete dann und fuhr wieder auf die Borkener Straße in Richtung Freudenberg-Kreuzung. Hier bog er dann nach rechts in die Weseler Straße ab. Benachrichtigte Polizeibeamten, konnten den Fahrer, einen 62-jährigen Duisburger in Höhe der Einmündung Galgenkamp anhalten. Da sich bei ihm Hinweise ergaben, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde er mit zur Wache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Michael Franz Telefon: 02361/55-1031 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de