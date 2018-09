Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: Auto überschlägt sich

Dorsten: Auto überschlägt sich

Recklinghausen - Bei einem Unfall auf der Halterner Straße hat sich ein Auto überschlagen. In einer Kurve geriet am Sonntag gegen 09.30 h der Wagen nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. An der Unfallstelle konnte kein Insasse angetroffen werden. Auf der Suche fanden die Polizeibeamten einen 32-jährigen Mann aus Reken, der etwa 500 Meter von der Unfallstelle entfernt verletzt an einem Gleisbett war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da er Alkohol getrunken hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. Wie sich herausstellte, waren an dem Wagen gestohlene Kennzeichen angebracht. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

