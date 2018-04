Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: Dorstener beraubt

Dorsten: Dorstener beraubt

Recklinghausen - Am Montag gegen 00.30 h wurde ein 21-jähriger Dorstener an der Halterner Straße beraubt. Er war mit dem Fahrrad unterwegs und wurde von zwei Männern aufgehalten, die ihn mit einem Messer bedrohten. Sie nahmen dem Dorstener das Handy ab und flüchteten damit in Richtung Freiherr-vom Stein-Straße. Die beiden sollen etwa 20-25 Jahre alt gewesen sein und etwa 1,80 m groß. Einer trug eine Cappy mit dem Aufdruck "LA" und hatte dunkle, lockige Haare. Der andere hatte einen drei-Tage-Bart und hatte weiße Kopfhörer. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommssariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

