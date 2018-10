Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: Fahrradfahrer ...

Dorsten: Fahrradfahrer flüchtet betrunken nach Verkehrsunfall

Recklinghausen - In Dorsten kam es auf der Lehmbergstraße am 30.09.2018 um 19:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht unter dem Einfluss von Alkohol. Ein 46-jähriger Autofahrer wollte an einen 50-jährigen Fahrradfahrer, beide aus Dorsten, vorbeifahren. Der Fahrradfahrer fuhr Schlangenlinien und blockierte so die Straße. Als der Überholvorgang möglich war, beschädigte der Fahrradfahrer den Pkw und entfernte sich zur Wohnanschrift. Hier konnte er durch die Polizei angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest war positiv. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

