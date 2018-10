Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: Frau von Pkw erfasst ...

Dorsten: Frau von Pkw erfasst - Mordkommission ermittelt - Nachtragsmeldung zum Ermittlungsstand

Recklinghausen - Am 01.10.2018 wurde eine Obduktion der 65-jährigen verstorbenen Frau durchgeführt. Es bestätigte sich der Verdacht, dass sie von dem Pkw überrollt wurde und sie an den schweren inneren Verletzungen, die sie sich hierbei zuzog, verstarb. Der 77-jährige Pkw-Führer wurde am Unfallort zunächst vorläufig festgenommen. Da die bisherigen Ermittlungen einen dringenden Tatverdacht für ein vorsätzliches Tötungsdelikt bislang nicht bestätigt haben, wurde er in den frühen Abendstunden des heutigen Tages entlassen. Die Ermittlungen werden fortgeführt, insbesondere werden noch Sachverständigengutachten eingeholt. Diesbezüglich werden auch weiterhin Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben

Für die Staatsanwaltschaft Essen

Schweers-Nassif, Staatsanwältin

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen

Meyer, KHK`in

