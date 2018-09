Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: Golf VII gestohlen - ...

Dorsten: Golf VII gestohlen - Zeugen gesucht

Recklinghausen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist "Am Kreskenhof" ein weißer VW Golf VII gestohlen worden. Der Wagen hat ein RE(cklinghäuser)-Kennzeichen und einen Wert von rund 25.000 Euro. Der Golf wurde am Donnerstag, gegen 20 Uhr, vor einem Wohnhaus geparkt. Heute Morgen, gegen 7.15 Uhr, war das Auto dann weg. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

